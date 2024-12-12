Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет "как можно быстрее" вернуть всех своих граждан, уехавших в Германию.

Die Welt пишет, что премьер Украины "надеется", что все беженцы вернутся из ФРГ. Эту тему он обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Все украинские беженцы приветствуются в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей. Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно быстрее", - сказал премьер.

Шмыгаль заявил, что правительство Украины "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны или после нее".

Новое Министерство нацединства в начале следующего года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы. Завлекать будут работой в оборонной промышленности.

Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин.

Запущен проект будет с Германии.

Напомним, согласно данным ООН, украинцы продолжают выезжать за границу в качестве беженцев. К 18 ноября их уже насчитывалось 6,8 миллиона человек.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.