Украинцы продолжают выезжать за границу в качестве беженцев. К 18 ноября их уже насчитывалось 6,8 миллиона человек.

Такие данные ООН приводит в своем обзоре Национальный банк Украины.

По информации НБУ, количество временно перемещенных лиц при этом в октябре стабилизировалось на показателе 3,6 миллиона человек. Количество вернувшихся на постоянные места жительства с начала полномасштабного вторжения составило 4,3 миллиона человек.

То есть суммарно около 15 миллионов украинцев с начала вторжения РФ покинули свои дома и треть уже вернулась.

По данным ООН, доля занятых среди беженцев и ВПЛ постепенно растет: до 45% и 43% соответственно, согласно августовскому опросу.

Между тем по сведениям Евростата статус временной защиты в странах ЕС к 31 октября получили 4 миллиона 198,48 тысяч граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения. На сентябрь этот показатель составлял 4 миллиона 197,37 тысяч.

Германия с растущим отрывом остается страной с наибольшим числом беженцев из Украины в ЕС и мире – 1 миллион 140,71 тысяч на конец октября, или 27,2% от общего числа украинцев. В тройку лидеров входят также Польша (983,88 тысяч, или 23,4%) и Чехия (379,37 тысяч, или 9,0%).

На днях стало известно, что с 1 марта 2025 года Словакия намерена сократить поддержку, предоставляемую украинским беженцам.

Также СМИ писали, что подростки мечтают уехать из Украины в Европу, чтобы их не забрали в армию.