Подростки планируют бежать из Украины, так как от Киева требуют снижения мобилизационного возраста.

Об этом пишет The Times.

Журналист пообщался с подростками-харьковчанами, которые "готовятся покинуть Украину, возможно, навсегда, вынужденные бежать не только из-за непрекращающихся бомбардировок, но и из-за опасений, что их могут отправить на фронт".

"Многие мои друзья сейчас выбирают учебу за границей, потому что там безопаснее. В иностранном университете нет риска быть забранным в армию", – говорит 17-летний Дмитрий.

Для Дмитрия учеба в Европе – это защита от линии фронта: "Я собираюсь учиться в Польше. Когда закончу, буду решать, возвращаться в Украину или оставаться там. Там будет безопаснее, там не падают бомбы и нет опасности, что меня мобилизуют на войну без моего согласия".

Другой подросток, которого тоже зовут Дмитрий, согласен с другом: "Я тоже еду за границу. Здесь так тяжело учиться, когда на улице взрывы и постоянно отключают электричество".

По данным ЕС, более 190 000 мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала конфликта.

Украинский депутат Александра Устинова, которая лоббирует поставки оружия в США, рассказала, что в Вашингтоне ее часто спрашивали, почему Киев не отправляет на фронт более молодых мужчин.

"Внутри Украины возникло бы огромное сопротивление, и мы не добились бы тех результатов на фронте, которые хотим, потому что это не настолько большое количество людей. Кроме того, это стало бы ясным сигналом для семей, чтобы вывезти своих детей. Так что, если мы хотим потерять будущее поколение, тогда да, это то, что нужно делать", – сказала она.

Ранее Reuters писало, что украинские юноши, которым скоро исполнится 18 лет, стоят перед "мрачной дилеммой": уехать из Украины или остаться, опасаясь, что потом их из страны не выпустят или мобилизуют.

Напомним, пока Украина отказывается снижать мобилизационный возраст, чего настойчиво требуют на Западе, особенно в США.