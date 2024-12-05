Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что призывной возраст в Украине "слишком высок".

Об этом генерал сказал в интервью украинским СМИ.

"Откровенно говоря, когда я несколько лет назад впервые услышал, что Украина не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, то был удивлен. На мой взгляд, призывной возраст в Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность", – считает генерал.

Кроме того, он выразил мнение, что нужно активнее привлекать к военной службе женщин, а также возмутился многочисленностью живущих за рубежом украинцев.

"Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их всюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться", – сказал генерал.

Напомним, страны Запада в последнее время постоянно призывают украинские власти снизить призывной возраст, чтобы нарастить численность ВСУ.

Мы анализировали, при каких условиях Киев может на это пойти.