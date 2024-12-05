Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада "сделала первый шаг" к мобилизации женщин.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте 12076 есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если они не медики.

Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Данный законопроект был принят 3 декабря. По нему женщины, отвечающие требованиям о состоянии здоровья и возрасте и изъявившие желание пройти базовую военную службу, будут засчитываться на военный учет призывников перед направлением на службу. После завершения базовой военной службы они будут становиться на военный учет как военнообязанные.

Также перед прохождением практических занятий мужчины обязательно, а женщины по желанию должны пройти медицинское освидетельствование.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады заявило о нецелесообразности постановки женщин на учет призывников непосредственно перед началом базовой военной службы. Юристы заявляют, что это противоречит сущности военного учета, оцениваемого мобилизационным ресурсом страны.

Также подчеркивается, что военная служба для женщин даже во время военного положения остается добровольной, а изменения к учету могут повлиять на показатели мобилизационной способности.

Напомним, ранее в Раде утверждали, что Генштаб ВСУ не видит необходимости в мобилизации женщин и снижении призывного возраста.

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