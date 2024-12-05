В последнее время представители украинской власти регулярно заявляют, что Запад требует от них снижения мобилизационного возраста, но они категорически против этого.



По данным источников "Страны" это часть стратегии Банковой по подготовке к сценарию скорого окончания войны и начала после этого предвыборной кампании.



Источники говорят, что во власти рассматривают два сценария – завершение войны вскоре после инаугурации Трампа и продолжение войны "в долгую", если переговоры провалятся.



Если будет первый вариант, то, вскоре после окончания войны, в Украине будут объявлены выборы. И поэтому власти уже сейчас предпринимают шаги для того, чтоб получить на них наибольший результат. Заявления об отказе снижать мобилизационный возраст – один из таких шагов.



"Заявления эти (против снижения возраста мобилизации - Ред.) делаются на случай, если война все ж таки закончится в скором времени и будут выборы, чтобы на них рассказывать как "мы спасли генофонд нации". Тем более, что если война завершится в горизонте до середины следующего года, то действительно нет особой потребности в снижении возраста мобилизации. Но если этот сценарий не сработает и война продолжится "в долгую", то, рано или поздно, возраст мобилизации придется снижать. И Банковая на это пойдет, найдя сотни причин, чтобы пояснить изменение позиции", - говорит источник.

Подробнее о том как в Украине начали готовиться к выборам мы писали в отдельно материале.