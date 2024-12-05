Украинские юноши, которым скоро исполнится 18 лет, стоят перед "мрачной дилеммой": уехать из Украины или остаться, опасаясь, что потом их из страны не выпустят или мобилизуют.

Об этом пишет агентство Reuters.

Оно приводит истории Романа Билецкого, который предпочел уехать в Словакию учиться управлению бизнесом, и Андрея Котика, который пошел в армию в 2022 году, когда ему исполнилось 18.

"Я откладывал решение до самого конца. Это был билет в один конец", — сказал Роман Reuters, находясь в своем общежитии.

"Я все обдумал и решил, что должен записаться. Я сказал... я пойду защищать свою родину. Лучше служить, чем бежать", - считает Котик, который служит в Харьковской области.

Ни Билецкий, ни Котик не сказали, что сожалеют о своем выборе.

В Reuters отметили, что пообщались с полудюжиной молодых украинцев, а также с родственниками, офицерами по набору в армию и должностными лицами, и всё указывает на мрачную дилемму, с которой сталкиваются тысячи парней и их семьи по мере приближения взросления: оставаться или уезжать? Хотя большинство остаются покидать родину, некоторые все же решились отправиться за границу, чтобы избежать перспективы ранения или смерти в окопах, когда "Россия имеет преимущество, а Украина отчаянно пытается пополнить свои истощенные и стареющие ряды".

По словам посла Канады в Украине Наталки Цмоць, средний возраст украинских солдат составляет 40 лет. Киев не раскрывает такие данные.

По данным ЕС, которые приводит агентство, более 190 000 украинских подростков в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались для получения временного статуса защиты в странах сообщества с начала конфликта.

Напомним, что Украина отказывается снижать мобилизационный возраст, чего настойчиво требуют на Западе, в частности, в США.

Мы анализировали, почему власти отказываются пойти на уступки и снизить возраст мобилизации.