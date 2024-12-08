Глава городского совета Эдинбурга отстранён от работы по подозрению в домогательствам к гражданкам Украины, уехавшим из страны от войны.

Об этом пишет местное издание Sunday Mail.

Чиновник по имени Кэмми Дей регулярно ходил на проукраинские митинги и пикетировал российское консульство. Но позже сразу несколько украинских беженок пожаловались, что он начал постоянно отправлять им сообщения с флиртом и сексуальными намёками, а также звать на свидания.

"Высокопоставленный политик от Лейбористской партии засыпал украинских беженок в социальных сетях сообщениями с вопросами об их сексуальных предпочтениях, пытался назначить встречу для свиданий и делал комплименты по поводу их внешности", – сказано в публикации.

Украинки рассказали, что не знали, как им отвечать на подобные знаки внимания, с учётом того, что они исходили от чиновника.

На данный момент неизвестно, встречался ли Дей с кем-либо из беженок. В настоящее время полиция проводит расследование по этому инциденту.

Ранее немецкому чиновнику дали 8 лет тюрьмы за домогательство детей украинских беженцев под угрозой депортации.

Также мы сообщали, что в сексуальных домогательствах подозревают главного прокурора МУС.