Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан подозревается в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Reuters. Подробностей нарушения не приводится.

О том, что против Карима Хана ведётся расследование, агентству сообщили два источника. Во внутреннем документе суда содержится призыв к Хану уйти в отставку, пока продолжается расследование.

При этом "предполагаемая жертва по делу Хана не уверена в независимости внутреннего органа суда, новым главой которого является бывший сотрудник аппарата Хана".

Сам Хан отрицает какие-либо правонарушения и обратился в следственный орган с требованием провести расследование. Он также заявил, что обвинения в неправомерных действиях совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

Напомним, в марте 2023 года прокурор выдал ордер на арест Путина.

Хан также планировал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, но по его словам, столкнулся с давлением западных стран.