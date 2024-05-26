В ответ на критику Британии и США прокурор МУС Карим Хан объяснил свое предложение выдать ордер на арест высших должностных лиц Израиля и "ХАМАС".

В интервью The Times он привел в пример конфликт в Северной Ирландии во второй половине XX века. Тогда Ирландская республиканская армия устраивала теракты в Британии с многочисленными жертвами и даже пыталась убить бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер.

"Но британцы же не сказали: "давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд (улица в североирландском Белфасте - Ред.) потому что там могли быть члены ИРА и сторонники республиканцев. Вы не можете так делать", - отметил прокурор.

Также он сказал, что "работа прокуроров – не заводить друзей", они должны выполнять свои обязательства вне зависимости от того, "аплодируют им или их осуждают".

Напомним, США отвергают решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана "поставить в один ряд" палестинское движение ХАМАС и Израиль.

При этом в Конгрессе США опасаются, что станут следующими, кто получит ордер на арест от МУС.