Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

Председатель суда Наваф Салам заявил, что Израилю предписано прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация чревата ростом риска нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.

В то же время суд не призвал к полному прекращению огня на всей территории анклава, как того требовала ЮАР на слушаниях.

Требование о прекращении огня является частью дела, возбужденного в конце прошлого года ЮАР. Африканская страна обвиняет Израиль в совершении геноцида во время его военной операции в секторе Газа. Израиль категорически отвергает эти обвинения. На рассмотрение дела могут уйти годы, но ЮАР настаивает на временных распоряжениях о защите палестинцев, пока продолжаются судебные споры.

Как считают эксперты, Израиль вряд ли выполнит решение суда, но оно усилит давление на эту страну.

Тем временем в Израиле заявляют, что никакая сила на земле не помешает стране защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, 20 мая главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также он потребовал выдачи ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

А президент США говорил, что Вашингтон прекратит поставки оружия Израилю в случае крупной наземной операции в Рафахе.

