Противники Израиля захватили Берлинский университет имени Гумбольдта.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, пропалестинские активисты заняли помещения Берлинского университета накануне во второй половине дня. Согласно первоначальным договорённостям с руководством учебного заведения, они должны были оставаться в университете до 18 часов сегодняшнего дня.

Впрочем, один из представителей протестующих уже заявил, что они не выйдут из помещений университета до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Студенты ходят по территории университета в палестинских шарфах, они также вывесили большой баннер у факультета социальных наук с надписью "Факультет Джабалии" - по названию места на севере сектора Газа. Повсюду протестующие наносят надписи "Free Palestine".

Активисты из группы "Студенческая коалиция Берлина" обвиняют Израиль в "геноциде" и "продолжающихся массовых убийствах", а также говорят о "безусловной солидарности с палестинским народом".

Они требуют, чтобы берлинские университеты призвали к немедленному прекращению огня и оказали давление на правительство Германии, чтобы оно перестало оказывать любую помощь Израилю.

Всего в захвате помещений университета участвовали около 300 человек. Как минимум один сотрудник полиции пострадал при исполнении своих обязанностей.

Ранее мы писали, что в вузах США студенты протестовали против действий Израиля в Палестине.

В частности, в Нью-Йорке полиция штурмовала одно из зданий Колумбийского университета, которое захватили пропалестинские демонстранты, и арестовала несколько человек.