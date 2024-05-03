Во Франции студенты вышли на митинги в поддержку Палестины. Видео
В Париже и Лилле студенты вышли на митинг в поддержку Палестины.
Видео протестов публикуют западные СМИ.
Участники акции солидарности с Палестиной во французской столице разбили палаточный лагерь в кампусе Университета Сорбонны, однако его разогнала полиция. Студенты продолжили протесты на площади Сорбонны. Активисты развернули палестинский флаг и скандировали лозунги в поддержку Палестины.
"Мы не можем оставаться безучастными перед лицом такой бойни, осуществляемой при пособничестве нашего правительства!" - заявили студенты.
Некоторых участников акции задержали, моменты задержаний попали на опубликованные видео.
А в Лилле, что на севере Франции, около 50 студентов заблокировали вход в Высшую школу журналистики университета города.
Администрация учебного заведения приняла решение не проводить занятия в пятницу из-за демонстрации.
Студенты уже второй день подряд устраивают манифестацию у входа в здание. Прибывшие на место полицейские не препятствовали проведению акции, однако жестко пресекли попытку пройти маршем по улице в направлении расположенного неподалеку филиала Института политических исследований Sciences Po, где занятия проходят в обычном режиме.
Напомним, что в Париже и в других городах Франции первомайские демонстрации переросли в протесты за Палестину.
Также против действий Израиля протестовали и студенты в США.
Сообщалось, что в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против Израиля и его войны в секторе Газа.
В частности, в Нью-Йорке полиция штурмовала одно из зданий Колумбийского университета, которое захватили пропалестинские демонстранты, и арестовала несколько человек.