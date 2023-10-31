В Лондоне пропалестинские демонстранты заполнили железнодорожный вокзал и блокировали движение поездов в столице Великобритании.

Видео данной акции распространяют телеграм-каналы.

Несколько сотен людей разместились сидя на полу центрального помещения, встали у дверей и в проходах. Они хлопали в ладоши и размахивали флагами Палестины.

Требование демонстрантов — немедленно прекращение бомбардировок сектора Газа.

Ранее с требованием прекращения огня в анклаве протестующие заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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