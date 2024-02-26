В Вашингтоне молодой военный летчик совершил самосожжение, протестуя против геноцида палестинцев
В Вашингтоне 25-летний американский военный лётчик из Техаса Аарон Бушнелл поджег себя возле посольства Израиля в знак протеста против бомбардировок сектора Газа. От ожогов он скончался в больнице.
Об этом сообщают американские СМИ.
Перед началом акции протеста летчик выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!", а военные действия Израиля в секторе Газа назвал геноцидом.
"Я больше не буду соучастником геноцида", - заявил американский военный.
По словам молодого мужчины, его страдания будут минимальны по сравнению с тем, что переживают палестинцы.
Произнеся речь, Бушнелл положил записывающее устройство на землю, облил себя горючей жидкостью и поджег себя. Когда полицейские принялись тушить пламя на нем огнетушителями, он потерял сознание.
Пожарные и службы экстренной помощи доставили его в местную больницу, где он скончался, говорится в заявлении столичного управления полиции.
Представитель ВВС США подтвердила, что он был действующим летчиком. А сотрудник посольства Израиля сообщил, что никто из сотрудников посольства из-за сожжения не пострадал.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в результате действий Израиля погибли около 30 000 палестинцев.
В январе возле Белого дома прошла пропалестинская акция, из-за которой пришлось эвакуировать сотрудников администрации Байдена.
А в декабре противники войны в Палестине ворвались в Капитолий США.