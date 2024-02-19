Сегодня в Международном суде ООН начинаются слушания по делу о законности контроля Израиля над территориями на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа.

51 страна и три международные организации будут высказывать свое мнение об "оккупации палестинских территорий". Речь идет о территориях, завоеванных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Первыми выступят представители Палестины. Израиль выступать не планирует. Выступят также Турция, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.

Слушания продлятся до 26 февраля, а на вынесение решения могут уйти месяцы. Суд вынесет не обязующее консультативное заключение.

С просьбой вынести решение к суду в декабре 2022 года обратилась Генассамблея ООН.

Накануне правительство Израиля выступило против "одностороннего" признания палестинского государства другими странами.

Напомним, что Международный суд ООН также рассматривает иск ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде жителей сектора Газа. Ранее МУС призвал Израиль прекратить геноцид палестинцев в секторе Газа.