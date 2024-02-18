Правительство Израиля отвергло призывы Запада заключить длительный мир с палестинцами.

Об этом говорится в заявлении израильского кабинета, передает Reuters.

"Израиль категорически отвергает международный диктат в отношении постоянного соглашения с палестинцами. Такое соглашение будет достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий", - говорится в заявлении израильского кабинета.

Также Израиль выступил против "одностороннего" признания палестинского государства другими странами.

"Такое признание после резни 7 октября станет огромной, беспрецедентной наградой терроризму и помешает любому будущему мирному соглашению", - объяснили свою позицию в правительстве.

Отметим, что сейчас идет серьезное на давление на Израиль со стороны США и других стран по прекращению огня в Газе и переговоров об урегулировании, вплоть до признания палестинской государственности.

Но Тель-Авив намеревается одержать военную победу в Газе и планирует штурмовать густонаселенный город Рафах, где скопились беженцы со всего палестинского анклава.

Это уже вызвало критику Израиля во многих странах мира.

Так, президент Бразилии Лула да Силва (на видео) сравнил действия Израиля в секторе Газа с геноцидом евреев во время Второй мировой войны - Холокостом.

"То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев. Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми", - сказал да Сильва.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже распорядился вызвать посла Бразилии для вручения ноты по поводу заявления президента страны.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Израиль и Палестина сопротивляются сделке о прекращении огня в секторе Газа.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что выступит против создания палестинского государства после войны.