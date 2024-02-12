Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили планы израильской армии провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время разговора с Нетаньяху Байден заявил, что у США и Израиля общая цель – добиться победы над ХАМАС, обеспечив долгосрочную безопасность Израиля и его народа. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана обеспечения безопасности гражданских лиц, эвакуированных туда из сектора Газа.

Кроме того, президент США и премьер Израиля обсудили усилия по освобождению захваченных боевиками ХАМАС заложников. Байден отметил необходимость воспользоваться прогрессом, достигнутым на переговорах, для скорейшего освобождения всех заложников. Он также призвал к срочным и конкретным шагам по увеличению объемов поставки гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.

Напомним, ранее Байден заявил о чрезмерных военных действиях Израиля в секторе Газа.

А недавно СМИ сообщали об ударах Израиля по окрестностям Рафаха, где, по данным международных организаций, укрылось 1,3 миллиона беженцев со всего сектора Газа.