Израиль, похоже, не намерен отказываться от операции в палестинском городе Рафах, несмотря на громкие возражения США и мусульманских стран.

Сегодня утром СМИ сообщили об ударах Израиля по окрестностям Рафаха, где, по данным международных организаций, укрылось 1,3 миллиона беженцев со всего сектора Газа (на фото - их палаточный городок).

Бежать им больше некуда, поскольку граничащий с городом Египет палестинцев принимать отказывается.

Ближе к вечеру премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным журналистов, обозначил сжатые сроки завершения операции в Рафахе - до 10 марта. По его мнению, ликвидировать ХАМАС в этом городе нужно как можно быстрее из-за высокого международного давления.

На этом фоне Египет уже пригрозил разорвать мирный договор с Израилем, если ЦАХАЛ вторгнется в Рафах. По соглашению от 1978 года, доступ в этот город израильской армии запрещен.

Саудовская Аравия также выступила против израильских планов штурмовать Рафах и призвала собрать срочное заседание Совбеза ООН во избежание гуманитарной катастрофы.

Против военной операции в Рафахе выступила и глава МИД Германии Анналена Бербок.

В такой ситуации Израиль находится на растяжке - без штурма и зачистки Рафаха нельзя взять под контроль весь сектор Газа и полностью ликвидировать ХАМАС, что Нетаньяху обозначил как главную цель Израиля.

В то же время штурм Рафаха и прогнозируемые огромные жертвы среди мирного населения могут вызвать непредсказуемо жёсткую реакцию даже тех арабских стран, которые в отношении Израиля до сих пор занимали относительно умеренную позицию (как, например, Египет, заявление которого о разрыве мирного договора в этом плане очень показательно).

Кроме того, это может резко ухудшить отношения Израиля и с западными союзниками.

Лагерь палестинских беженцев. Фото: Reuters



Как уже рассказывала "Страна", новая эскалация в Газе идёт вразрез с планами США по созданию антииранской оси между Израилем и Саудовской Аравией.

Мы также сообщали, что Саудовская Аравия отказывается от дипломатических отношений с Израилем без признания палестинского государства.