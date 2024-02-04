Сделка по прекращению огня между Израилем и ХАМАС и более широкое урегулирование, которые проталкивают США, встречают сопротивление и Тель-Авива, и палестинцев.

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Издание указывает, что в ХАМАС есть влиятельная фракция, которая занимает более непримиримую позицию, "пытаясь гарантировать, что израильское нападение на сектор Газа не возобновится после завершения первого запланированного этапа перемирия". Тем более, что, по признанию Израиля, палестинцы далеки от военного разгрома, и это усиливает разочарование израильтян, вызванные завышенными ожиданиями от проведения операции в Газе.

В то же время на Тель-Авив давят США, которые поддержали недавнее предложение Египта и Катара по прекращению огня и освобождению заложников.

Причем американцы позиционируют эту сделку как часть более крупного регионального соглашения. Оно подразумевает создание нового правительства в секторе Газа, в которое войдет Палестинская администрация, и активизацию переговоров по созданию Палестины.

Но главная цель США - нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем для формирования региональной оси, которая будет противостоять Ирану.

У Вашингтона на этом последнем треке крайне плотный график: суннитские арабские государства требуют остановить войну в секторе Газа до наступления месяца Рамадан, который начнется на второй неделе марта.

Второй фактор ускорения - президентская гонка в США, стартующая весной. И вопрос Газы у Байдена поэтому хотят урегулировать еще до активной фазы избирательной кампании.

"Вашингтон предполагает, что наследный принц Мухаммед ибн Салман заинтересован в подписании оборонного пакта с США, а также соглашения о нормализации отношений с Израилем до ноябрьских выборов", - пишет Haaretz.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху демонстрирует противоположную позицию.

"Он показывает, что готов сделать все возможное, чтобы предотвратить создание палестинского государства и сорвать любую попытку включить Палестинскую администрацию в стратегические решения по сектору Газа", - говорится в статье.

Ранее в МИД Катара заявили, что Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. Однако арабские СМИ писали, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще не достигнуто.

В свою очередь Нетаньяху говорил, что Израиль продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей.