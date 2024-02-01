Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари во время выступления на семинаре в Университете Джона Хопкинса.

По его словам, посредники между сторонами конфликта получили от руководства ХАМАС "первое положительное подтверждение" условий потенциального соглашения.

"На встрече в Париже удалось свести все имеющиеся на столе предложения воедино. Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки соглашения", - сказал представитель дипломатического ведомства Катара.

Между тем Al Jazeera пишет, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа еще не достигнуто. Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС получил последнее предложение о перемирии в "позитивной атмосфере", и "мы ждем их ответа".

Напомним, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал опубликованную в прессе информацию о ходе переговоров с ХАМАС. По словам премьера, Израиль продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей.

Перед этим западные СМИ сообщали, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали рамки нового соглашения c радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа.