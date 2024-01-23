ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении боевых действий в секторе Газа на два месяца в обмен на освобождение всех заложников.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетский источник.

Официально предложение перемирия израильской стороной не подтверждалось.

По данным CNN, Израиль также предлагал, чтобы высокопоставленные лидеры ХАМАС покинули сектор Газа. Якобы такое предложение Израиля как минимум дважды за последние недели обсуждалось в рамках более широких переговоров о прекращении огня: в Варшаве и в Дохе.

О том, что Израиль предложил движению ХАМАС через посредников двухмесячную паузу в боях в секторе Газа для освобождения всех заложников в анклаве, сообщалось вчера поздно вечером.

Также вчера родственники израильских заложников ворвались на заседание финансового комитета кнессета с требованиями к депутатам принять меры для освобождения израильтян из плена ХАМАС. Парламентарии отозвали охрану и выслушали претензии семей заложников. Они предлагали, помимо прочего, выкупить родственников. Израиль полагает, что в секторе Газа остаются более 130 заложников.