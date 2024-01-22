Израилю никогда не удастся уничтожить все или хотя бы большинство туннелей ХАМАСа в секторе Газа.

Об этом заявляет обозреватель израильского издания Haaretz Аншель Пфеффер.

По его словам, такую оценку уже "разделяют на всех уровнях ЦАХАЛа" - от генералов до командиров бригад и батальонов, которые "проводят целые недели на земле, чтобы уничтожить только один участок системы туннелей".

Инженерно-боевые подразделения начинают выходить из Газы после трех месяцев боев "со смешанными чувствами": они уничтожили "беспрецедентное количество" туннелей, но знают, что многие остались нетронутыми.

"Это не должно удивлять. Туннели под сектором Газа существовали ещё до основания ХАМАСа в 1987 году, и, похоже, они будут существовать и после этой войны. У ХАМАСа достаточно места, чтобы рассредоточить свои силы под землёй, и, вероятно, во всех военно-воздушных силах мира не хватит бомб, способных уничтожить все туннели сразу", - пишет Пфеффер.

Лишь в ходе военной операции в секоре Газа в ЦАХАЛ осознали, что сеть туннелей под анклавом оказалась гораздо обширнее, чем представлялось изначально. Сейчас их суммарную протяжённость оценивают в 700 км.

Оказалось, что ХАМАС использует катакомбы в основном не для закладки арсеналов, а для базирования живой силы. Несколько недель блокады выходов из подземелья не вынудили боевиков показаться наружу, поскольку они заготовили достаточно провизии и сделали множество выходов, которые остаются неизвестны для израильтян.

ЦАХАЛ начал войну в секторе Газа, имея "беспрецедентный набор подземных средств", но и их оказалось недостаточно для ликвидации противника. На разрушение одного участка подземелий приходится тратить по несколько дней или даже недель, используя ресурсы целого батальона, и при этом находясь под ударами боевиков ХАМАСа.

Эффективность затопления туннелей, которое было осуществлено на небольшом участке, неизвестна.

"Вместо того, чтобы уничтожить все туннели, ЦАХАЛ теперь говорит о том, чтобы "запретить" ХАМАСу использовать их для военных целей в будущем. Но ни у кого нет чёткого представления о том, как это сделать", - говорится в статье.

Накануне The New York Times писала, что подземная система туннелей ХАМАС в секторе Газа оказалась масштабнее, чем ожидал Израиль.

Ранее появилось видео, как израильские военные вошли в тоннели ХАМАС.