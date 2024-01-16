Подземная система туннелей боевиков из движения ХАМАС в секторе Газа оказалась больше, чем ожидали в Израиле.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских военных и чиновников.

В декабре протяженность коммуникаций оценивали примерно в 400 км, а сейчас - в 550-725 км. Из системы туннелей есть около 5700 отдельных выходов, которые ведут, в частности, в дома высокопоставленных командиров ХАМАС и обычных жителей.

Некоторые туннели достаточно широкие, чтобы в них можно было заехать на машине. Глубина коммуникаций достигает до семи этажей.

Один туннель простирался почти на три футбольных поля в длину и был спрятан под больницей. Израильские военные заявляют, что туннели часто расположены под гражданской инфраструктурой и чувствительными объектами, такими как школы и больницы.

ЦАХАЛ уже обнаружил два типа туннелей: одни используются командирами, а другие - боевиками. Командирские глубже и удобнее, чтобы в них можно было проводить больше времени. Остальные сооружения более "спартанские" и маленькие.

Все стратегические цели Израиля в Газе теперь связаны с уничтожением туннелей, пишет NYT.

Недавно в СМИ появилась информация, что за сто дней операции в секторе Газа цели Израиля не были достигнуты, и большинство похищенных боевиками людей не вернулись домой.

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