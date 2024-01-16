За сто дней операции в секторе Газа цели Израиля не были достигнуты, и большинство похищенных не вернулись домой.

Об этом пишет обозреватель израильской газеты "Едиот Ахронот" Наум Барнеа.

По его мнению, "последние 100 дней свидетельствуют о трудностях".

Он считает, что происходит "военное наступление, у которого нет конечной цели, плана". Поэтому, с его точки зрения "это всего лишь карательная кампания, кампания мести".

"Если предположить, что у нас нет ни воли, ни возможности сбросить в море более двух миллионов человек, то проблема, которую поставила Газа, не будет решена. Без альтернативы либо ХАМАС вернется, чтобы установить контроль над сектором Газа, либо солдаты ЦАХАЛа останутся там навсегда (третий вариант, анархия в сомалийском стиле, вызывает еще меньше восторга)", - пишет автор.

"Масштабы потерь, упущения, ущерб и продолжительность войны, которые обещают нам, заставляют со всей серьезностью спросить, правильно ли, чтобы те же самые люди, по чьей вине происходили события 7 октября, продолжали служить на своих должностях?", - задается вопросом журналист, имея в виду правительство Нетаньяху.

Напомним, что вчера в Израиле заявили о завершении интенсивной фазы наземной операции на севере сектора Газа. По словам Галанта, войска с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе. Солдаты работают над поиском оставшихся объектов ХАМАС и уничтожением или захватом последних боевиков.