Белый дом испытывает недовольство Израилем и расходится с ним во взглядах на войну в секторе Газа.

Об этом пишет новостной портал Axios.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Вашингтона, поэтому "у президента Джо Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе".

Один из источников в администрации США утверждает, что "терпение президента заканчивается".

Чего именно требует Белый дом, озвучил координатор Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден считает, что пришло время для снижения интенсивности боевых действий, что и обсуждается с Нетаньяху.

При этом в самом Израиле продолжают давать сигналы, что будут воевать с ХАМАС "до полной победы". Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

По его словам, "нас никто не остановит - ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой". Так он прокомментировал иск о геноциде палестинцев, поданный ЮАР в Международный суд ООН против Израиля.

Отметим, что сегодня исполняется сто дней с начала войны Израиля с ХАМАС.

Напомним, на днях президент США Джо Байден заявил, что пытается заставить Израиль уйти из сектора Газа.

Перед этим министр обороны Израиля Йоав Галант представил публике своё видение следующей фазы войны в Газе. Согласно представленным "контурам плана", операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников. По новым сведениям ЦАХАЛ, в руках группировки ХАМАС остаются 136 человек.

Также план министра обороны Израиля предусматривает "ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС и "устранение военных угроз в секторе Газа".