Сотрудников Белого дома эвакуировали после начала пропалестинских протестов, которые состоялись вчера.

Об этом сообщает Fox News.

"Сотрудники Белого дома перемещены после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских" - говорится в сообщении телеканала.

Сообщается, что организаторы субботнего протеста стремились привлечь внимание к тому, что они называют "преступлениями Израиля против человечности"

На видео заметно, что люди подошли к забору, который окружает резиденцию президента США Джо Байдена, начали его шатать и скандировать свои лозунги.

Напомним, что в конце декабря противники войны в Палестине ворвались в Капитолий США. Участники акции повторяли требование о немедленном прекращении огня. Перед стеной из протестующих с плакатами выставили ряд детской обуви, символизирующий палестинских детей, погибших от израильских обстрелов.

Мы также публиковали видео многотысяного митинга в Вашингтоне в поддержку Израиля в войне с ХАМАС, который прошел в ноябре прошлого года.