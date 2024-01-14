Сотрудников Белого дома эвакуировали после начала пропалестинских протестов - Fox News
Сотрудников Белого дома эвакуировали после начала пропалестинских протестов, которые состоялись вчера.
Об этом сообщает Fox News.
"Сотрудники Белого дома перемещены после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских" - говорится в сообщении телеканала.
Сообщается, что организаторы субботнего протеста стремились привлечь внимание к тому, что они называют "преступлениями Израиля против человечности"
На видео заметно, что люди подошли к забору, который окружает резиденцию президента США Джо Байдена, начали его шатать и скандировать свои лозунги.
Напомним, что в конце декабря противники войны в Палестине ворвались в Капитолий США. Участники акции повторяли требование о немедленном прекращении огня. Перед стеной из протестующих с плакатами выставили ряд детской обуви, символизирующий палестинских детей, погибших от израильских обстрелов.
Мы также публиковали видео многотысяного митинга в Вашингтоне в поддержку Израиля в войне с ХАМАС, который прошел в ноябре прошлого года.