В отличие от Европы, где идут пропалестинские митинги, в Соединенных Штатах прошел марш в поддержку Израиля.

Видео акции появилось в телеграм-каналах.

Десятки тысяч демонстрантов собрались в Вашингтоне на "Марш за Израиль", чтобы осудить рост антисемитизма и продемонстрировать солидарность с Израилем в его войне с ХАМАС.

Многие участники акции пришли с американскими и израильскими флагами.

Предприняты серьёзные меры безопасности. Большинство улиц в центре города были перекрыты.

Напомним, на днях в Лондоне пропалестинские демонстранты заполнили железнодорожный вокзал и блокировали движение поездов в столице Великобритании.

Ранее с требованием прекращения огня в секторе Газа протестующие заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка.

А организация "Еврейский голос за мир", которая выступает против действий Израиля в секторе Газа, проводила акцию протеста в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Активисты ворвались в Капитолий, призывали прекратить боевые действия в Газе и остановить военную помощь США Израилю.