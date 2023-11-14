"Марш за Израиль". В Вашингтоне прошел многотысячный митинг в поддержку Тель-Авива в войне с ХАМАС. Видео
В отличие от Европы, где идут пропалестинские митинги, в Соединенных Штатах прошел марш в поддержку Израиля.
Видео акции появилось в телеграм-каналах.
Десятки тысяч демонстрантов собрались в Вашингтоне на "Марш за Израиль", чтобы осудить рост антисемитизма и продемонстрировать солидарность с Израилем в его войне с ХАМАС.
Многие участники акции пришли с американскими и израильскими флагами.
Предприняты серьёзные меры безопасности. Большинство улиц в центре города были перекрыты.
Напомним, на днях в Лондоне пропалестинские демонстранты заполнили железнодорожный вокзал и блокировали движение поездов в столице Великобритании.
Ранее с требованием прекращения огня в секторе Газа протестующие заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка.
А организация "Еврейский голос за мир", которая выступает против действий Израиля в секторе Газа, проводила акцию протеста в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Активисты ворвались в Капитолий, призывали прекратить боевые действия в Газе и остановить военную помощь США Израилю.