Президент США Джо Байден заявил, что пытается заставить Израиль уйти из сектора Газа.

Президент США выступал в церкви Южной Каролины, когда из зала раздались голоса пропалестинских активистов, требующих прекращения огня в секторе Газа.

Байден попытался успокоить активистов, но это не помогло. Их пришлось вывести из зала.

Когда протестующих вывели, а скандирование в поддержку Байдена утихло, президент США сделал свое заявление.

"Я без шума работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить свое присутствие и уйти из сектора Газа", – сказал он.

Напомним, ранее израильские военные заявили, что переходят к новому этапу операций в секторе Газа, перенося центр операций на юг и на центр сектора. В то же время ХАМАС заявляет, что израильские войска выходят с севера сектора Газа.

Также мы писали, что правительство Ливана пытается убедить "Хезболлу" не начинать войну с Израилем из-за убийства лидера ХАМАС в пригороде Бейрута.

А эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне.