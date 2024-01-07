Ситуация между Израилем и "Хезболлой" в Ливане всё также остаётся угрожающей.

Заявление по этому поводу сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Он заявил, что Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции.

"Я предлагаю "Хезболле" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем для её достижения. Если получится, то мы добьёмся это политически, а если нет, то будем действовать другими способами", - заявил Нетаньяху.

Напомним, на днях американские СМИ писали, что официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий в Ливане как ключ к своему выживанию на посту главы правительства.

Мы также сообщали, что Ливан предупредил Израиль об угрозе масштабной войны на Ближнем Востоке.