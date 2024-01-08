ХАМАС заявляет, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа
Один из высокопоставленных членов ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа, "не достигнув своих целей" и не взяв "ни одного пленного из состава сопротивления".
Его цитирует иранское агентство IRNA.
В Израиле этого не подтверждали, однако дали понять, что переносят основной центр своих военных операций на юг и центральную часть сектора.
Вчера представитель армии Израиля заявил, что ЦАХАЛ "завершил ликвидацию военной базы ХАМАСа" в северной части сектора Газа и будет "продолжать углублять достигнутое, укрепляя барьер и компоненты обороны вдоль забора безопасности".
"Теперь мы сосредоточимся на ликвидации ХАМАСа в центральной и южной частях сектора Газа", - добавили в израильской армии.
Ранее мы писали, что правительство Ливана пытается убедить "Хезболлу" не начинать войну с Израилем из-за убийства лидера ХАМАС в пригороде Бейрута.
А эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне.
Напомним, что в результате израильского удара дроном около столицы Ливана погиб замглавы ХАМАС Салех аль-Арури и другие командиры.