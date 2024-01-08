Один из высокопоставленных членов ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа, "не достигнув своих целей" и не взяв "ни одного пленного из состава сопротивления".

Его цитирует иранское агентство IRNA.

В Израиле этого не подтверждали, однако дали понять, что переносят основной центр своих военных операций на юг и центральную часть сектора.

Вчера представитель армии Израиля заявил, что ЦАХАЛ "завершил ликвидацию военной базы ХАМАСа" в северной части сектора Газа и будет "продолжать углублять достигнутое, укрепляя барьер и компоненты обороны вдоль забора безопасности".

"Теперь мы сосредоточимся на ликвидации ХАМАСа в центральной и южной частях сектора Газа", - добавили в израильской армии.

Ранее мы писали, что правительство Ливана пытается убедить "Хезболлу" не начинать войну с Израилем из-за убийства лидера ХАМАС в пригороде Бейрута.

А эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне.

Напомним, что в результате израильского удара дроном около столицы Ливана погиб замглавы ХАМАС Салех аль-Арури и другие командиры.