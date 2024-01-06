Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о спонсорах ХАМАС. При том, что одним из крупнейших спонсоров этой организации является Катар - ближайший союзник США в регионе Персидского залива.

На официальном сайте Госдепа опубликован список из пяти спонсоров.

В частности, речь идет об Абдельбасите Хамза Эльхассан Хаире, проживающим в Судане финансисте, про которого сказано, что он участвовал в переводе почти 20 млн долларов ХАМАС.

Еще три человека из списка Госдепа проживают в Турции и владеют компаниями, входящими в инвестиционный портфель ХАМАС. Пятого - Мухаммеда Ахмад Абд аль-Даим Насраллу - связывают с иранскими организациями и финансированием боевого крыла ХАМАС.

В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" Госдеп предлагает до 10 млн долларов за информацию о людях, которые входят в цепочки финансирования ХАМАС.

Отметим, что по общеизвестный информации одним из главных спонсоров ХАМАС является Катар. В Катаре же живет лидер организации Исмаил Хания.

По данным газеты New York Times за последние 10 лет Катар перевел находящимся под контролем ХАМАС властям сектора Газа миллиарды долларов. Деньги передавались наличными в чемоданах. В израильской разведке полагают, что часть этих денег использовалось для подготовки нападения на Израиль 7 октября.

При этом в Катаре находится крупнейшая на Ближнем востоке военная база США. И недавно срок аренды территории под нее Вашингтон продлил с Катаром ещё на 10 лет.