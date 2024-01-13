Израиль проинформировал Каир о планировании военной операции, цель которой - взять под контроль границу между сектором Газа и Египтом.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц в Тель-Авиве и Египте.

В результате такой военной операции Израиль, как ожидается, захватит пункт пропуска "Рафах" и пограничные укрепления вдоль так называемого Филадельфийского коридора, разделяющего Египет и Газу.

Источники рассказали, что не все лидеры Израиля одобрили эту операцию, а её сроки будут зависеть от результатов переговоров с египетским правительством, поскольку Каир ведёт переговоры о заключении нового соглашения по обмену заложниками между Израилем и ХАМАС.

Как пишет газета, израильские официальные лица пытались развеять беспокойство Египта о возможном сопутствующем ущербе от боевых действий касательно того, что их результат может нарушить ограничения о размещении войск в этом районе согласно мирному договору от 1979 года между странами.

В статье также сказано, что Каир отклонил предложение Тель-Авива о совместном патрулировании египетской стороны границы с сектором Газа, заявив, что самостоятельно работает над возведением укреплений и дополнительным наблюдением в этом районе.

Ранее Каир высказался против международного и израильского управления сектором Газа после войны.

Мы также сообщали, что Египет открыл КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из сектора Газа.