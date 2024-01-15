"Интенсивная фаза" наземного наступления на севере сектора Газа завершилась. Вскоре она завершится и на юге сектора.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает газета The Times of Israel.

По словам Галанта, войска с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе. Солдаты работают над поиском оставшихся объектов ХАМАС и уничтожением или захватом последних боевиков.

"На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится", - сказал министр, имея в виду район Хан-Юниса, но не называя точных сроков.

На юге сектора Газа, по словам Галанта, "войска ЦАХАЛ сосредоточены на голове змеи - руководстве ХАМАС".

Министр обороны Израиля также предупредил, что "политическая нерешительность может навредить ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из сектора Газа, Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом", - сказал он.

Ранее мы писали, что Вашингтон требовал от Израиля снижения интенсивности боевых действий в Газе, а также о том, что президент США Джо Байден был раздражен тем, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушивался к этим требованиям.

"Впрочем, судя по нынешним заявлениям министра обороны, не исключено, что Израиль все-таки решил прислушаться к позиции американских союзников", - комментирует слова Галанта телеграм-канал "Политика Страны".