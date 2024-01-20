Власти Израиля финансировали ХАМАС с целью ослабить власти Палестинской автономии.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая в одном из университетов Испании.

"ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, главным конкурентом которого является ХАМАС - Ред.), – сказал Боррель.

Он добавил, что единственным мирным решением является создание палестинского государства.

"Мы верим только в то, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, даже несмотря на то, что Израиль настаивает на обратном", - сказал Боррель.

Ранее премьер-министр Израиля предупредил, что выступит против создания палестинского государства после войны.

Накануне западные СМИ писали, что в военном кабинете Израиля есть разногласия по ключевым вопросам относительно войны в Газе. Так, члены кабинета по-разному смотрят на необходимость переговоров о завершении войны и послевоенное управление сектором Газа.

Напомним, Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за информацию о спонсорах ХАМАС.