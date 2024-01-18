Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил официальным лицам США, что он будет выступать против создания палестинского государства в любом послевоенном сценарии.

Об этом сообщает американское издание PBC.

"Заявление, сделанное в четверг, выявило глубокие разногласия, возникшие между близкими союзниками через три месяца после начала войны Израиля против правителей ХАМАС в секторе Газа. США призвали Израиль сократить наступление и заявили, что создание палестинского государства должно быть частью "послезавтра", – говорится в публикации.

Напомним, накануне западные СМИ писали, что в военном кабинете Израиля есть разногласия по ключевым вопросам относительно войны в Газе. Так, члены кабинета по-разному смотрят на необходимость переговоров о завершении войны и послевоенное управление сектором Газа.

Также мы сообщали, что недавно США предложили начать новые переговоры о создании "палестинского государства рядом с Израилем". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские деятели ранее отвергли это предложение.