В военном кабинете Израиля есть разногласия по ключевым вопросам относительно войны в Газе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным информаторов газеты, министр обороны Йоав Галант выступает за переговоры с ХАМАС ради возвращения пленных. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху и входящий в военный кабинет оппозиционный лидер Бени Ганц считают, что только военное давление вынудит боевиков пойти на уступки.

Кроме того, члены кабинета по-разному смотрят на необходимость переговоров о завершении войны и послевоенное управление сектором Газа.

Противоречия внутри военного руководства обострились из-за давления Вашингтона, призывающего не допускать жертв среди мирного населения, а также того, что Израилю не удается вернуть всех заложников.

Тем временем число погибших мирных жителей в секторе Газа достигло 24 448 человек, сообщил Минздрав территории.

Вчера местные СМИ написали, что за сто дней военной операции в секторе Газа цели Израиля так и не были достигнуты, и большинство похищенных боевиками людей не вернулись домой.

Между тем израильские военные объявили о завершении интенсивной фазы наземной операции на севере сектора Газа.