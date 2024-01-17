В военном руководстве Израиля нет согласия по поводу перспектив войны в секторе Газа - СМИ
В военном кабинете Израиля есть разногласия по ключевым вопросам относительно войны в Газе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным информаторов газеты, министр обороны Йоав Галант выступает за переговоры с ХАМАС ради возвращения пленных. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху и входящий в военный кабинет оппозиционный лидер Бени Ганц считают, что только военное давление вынудит боевиков пойти на уступки.
Кроме того, члены кабинета по-разному смотрят на необходимость переговоров о завершении войны и послевоенное управление сектором Газа.
Противоречия внутри военного руководства обострились из-за давления Вашингтона, призывающего не допускать жертв среди мирного населения, а также того, что Израилю не удается вернуть всех заложников.
Тем временем число погибших мирных жителей в секторе Газа достигло 24 448 человек, сообщил Минздрав территории.
Вчера местные СМИ написали, что за сто дней военной операции в секторе Газа цели Израиля так и не были достигнуты, и большинство похищенных боевиками людей не вернулись домой.
Между тем израильские военные объявили о завершении интенсивной фазы наземной операции на севере сектора Газа.