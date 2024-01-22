Родственники израильских заложников ворвались на заседание финансового комитета кнессета с требованиями к депутатам принять меры для освобождения израильтян из плена ХАМАС.

Как пишет газета The Times of Israel, охрана парламента не смогла остановить родственников заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Люди с фотографиями похищенных прорвались в аудиторию парламента, где в тот момент обсуждались вопросы, связанные с Банком Израиля и бюджетом.

На одном из плакатов было написано: "Вы не будете сидеть здесь, пока они там умирают".

Парламентарии отозвали охрану и выслушали претензии семей заложников.

Они предлагали, помимо прочего, выкупить родственников.

Глава комитета кнессета Гафни пообещал передать обеспокоенность семей премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и добавил, что "сделает все", чтобы помочь вернуть домой их детей, братьев и жен.

Израиль полагает, что в секторе Газа остаются более 130 заложников.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант представил публике своё видение следующей фазы войны в Газе. Согласно представленным "контурам плана", операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников.

Также мы писали, что ЦАХАЛ по ошибке убил трех израильских заложников во время боевых действий.