Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает создания государства Палестина.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на телефонный разговор израильского премьера с президентом США Джо Байденом.

По данным источников телеканала, Нетаньяху объяснил Байдену, что "публичные комментарии, которые он сделал днём ​​ранее, в которых он, судя по всему, отвергал идею создания палестинского государства, не предназначались для того, чтобы исключить такой итог".

Вместе с тем в ходе телефонного разговора, прошедшего в пятницу, "Байден и Нетаньяху обсудили возможные атрибуты будущего палестинского государства, о которых в конечном итоге придётся вести переговоры". Телеканал сообщает, что разговор политиков был "серьёзный" и "подробный".

В частности, ими рассматривается идея демилитаризованной Палестины либо государства с ограниченными вооружёнными силами.

При этом в субботу вышел комментарий правительства Израиля к беседе Байдена и Нетаньяху. Там, по мнению CNN, содержится пассаж, что "противоречит требованиям палестинского суверенитета".

"Премьер-министр Нетаньяху подтвердил свою политику, согласно которой, после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль безопасности над сектором Газа, чтобы гарантировать, что эта территория больше не будет представлять угрозу для Израиля", - говорится в сообщении Тель-Авива.

Ранее премьер Израиля предупредил, что выступит против создания палестинского государства после войны.

Мы также сообщали, что, по словам Нетаньяху, Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа после войны.