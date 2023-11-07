Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа в течение "неопределенного периода" после окончания войны.

Об этом заявил ABC News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы ее не имеем. Когда мы не несем такой ответственности за безопасность, мы имеем взрыв террора ХАМАС такого масштаба, который мы даже представить не могли", - сказал Нетаньяху в интервью каналу ABC News.

Ранее The Guardian сообщала, что Блинкен предлагает, чтобы сектор Газа после войны оказался под контролем Палестинской автономии.

Также в прессе звучала информация, что рассматривается вариант с вводом иностранных миротворцев, установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в израильских приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях.

Армия Израиля расширяет наземное проникновение в сектор Газа. 5 ноября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях, но в целом прекращать огонь не будет. Паузы могут облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить выход заложников.

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