Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов рассмотреть возможность "небольших пауз" в боевых действиях, но отвергает прекращение огня.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC News.

По его словам, паузы могут облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить выход заложников.

Но Израиль не согласится на длительное перемирие, пока ХАМАС не освободит заложников, добавил Нетаньяху.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш призвал к остановке огня в Газе и назвал город "кладбищем детей". При этом генсек ООН заявил, что безусловно осуждает и считает террористическим актом атаку ХАМАС 7 октября.

Также Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского отделения Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что сектор Газа является хрестоматийным примером геноцида.

Он сообщил, что покидает свою работу из-за "геноцида" в секторе Газа, который ООН не смогла остановить.

Напомним, Организация Объединённых Наций осудила действия Израиля в секторе Газа.

А американский сенатор Берни Сандерс призвал не финансировать Израиль до остановки ударов по Газе.