Сотрудники Госдепартамента выступили с резкой критикой действий администрации Джо Байдена в войне между Израилем и ХАМАСом.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на меморандум, полученный от анонимных источников.

Сообщается, что документ дает представление о внутренней ярости в Госдепартаменте по поводу ближневосточной политики президента Джо Байдена. Послание отражает настроения многих американских дипломатов, особенно среднего и низшего звена.

В меморандуме содержатся два ключевых требования: прекращения огня, а также сбалансированность частных и публичных высказываний в адрес Израиля, включая критику израильской военной тактики и обращения с палестинцами, которую США обычно предпочитают держать в тайне.

Разрыв между частными и публичными заявлениями Америки "способствует формированию у региональной общественности мнения о том, что Соединенные Штаты являются предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не способствует, а в худшем - вредит интересам США во всем мире", - отмечается в документе.

В документе признается, что Израиль имеет "законное право и обязанность" добиваться справедливости в отношении палестинских боевиков ХАМАС, которые убили около 1400 израильтян в результате шокирующей атаки 7 октября.

Но при этом утверждается, что "масштабы человеческих жертв на сегодняшний день неприемлемы" - имеется в виду тысячи палестинцев, в большинстве своем мирных жителей и детей, убитых Израилем за прошедшие дни.

Терпимость "США к такому количеству жертв среди мирного населения" порождает сомнения в правильности международного порядка, основанного на правилах, который мы давно отстаиваем", - подчеркивается в меморандуме.

Напомним, что американские издания пишут, что сотрудники администрации Джо Байдена боятся обсуждать на работе действия израильской армии и указывают на распространяющуюся внутри Белого дома "культуру молчания" при попытках вести дискуссии о палестино-израильском конфликте.

А также, что США обеспокоены вероятными последствиями вторжения Израиля в сектор Газа. К этим последствиям не готово само израильское правительство, полагают в Белом доме.