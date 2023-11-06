ЦАХАЛ заявляет о значительном продвижении в городе Газа за минувший день. Армия Израиля наступает одновременно с севера и юга, активно используя авиацию.

Об этом сообщает газета Haaretz.

В публикации говорится, что давление наращивается и в районах больницы Аль-Шифа, и лагеря беженцев Шати, где, как сообщается, находятся главные укрепрайоны ХАМАС.

В то же время экс-начальник Оперативного управления Генштаба и бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Гиора Айленд заявил, что хоронить ХАМАС слишком рано.

По его словам, боевики проводят скоординированные и комбинированные операции с применением аэропланов, минометов и противотанковых орудий. Они также контролируют, как минимум, 80% туннелей и способны быстро реагировать на действия ЦАХАЛ.

Он называет город Газа "самой укрепленной военной целью в мире".

Сам ХАМАС заявляет, что держит оборону и периодически выкладывает видео поражения израильской техники.

Напомним, вчера ЦАХАЛ заявил, что полностью окружил город Газа. Но потом появились и другие заявления со ссылкой на израильскую армию, что полное окружение планируется в течение 48 часов.