Армия обороны Израиля намерена в течение 48 часов завершить окружение города Газа и начать боевые действия в городской черте.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

"По оценкам ЦАХАЛ, военные полностью окружат Газу в течение 48 часов и начнут боевые действия внутри переполненного города", - говорится в публикации.

Газета пишет, что "цель операции - добраться до боевиков, которые были вытеснены в город, и уничтожить туннели и военные и гражданские учреждения ХАМАС".

"ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по уничтожению ХАМАС, но для этого потребуется длительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. Для того, чтобы очистить район от боевиков, необходимо действовать тщательно и относительно медленно", - отмечает издание.

В частности, на предстоящем этапе армия будет воздерживаться от проникновения в туннели, которые могут быть заминированы, чтобы не подвергать солдат непосредственной опасности, а с туннелями планируется разобраться на более позднем этапе.

Также, если разведданные покажут, что это целесообразно, ВВС Израиля нанесут удар по туннелям с воздуха, нейтрализуя всех, кто находится внутри, говорится в публикации.

Haaretz добавляет, что в настоящее время Газа подвергается массированным бомбардировкам.

Напомним, накануне армия Израиля заявила, что полностью окружила Газу и надвое разделила анклав.

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