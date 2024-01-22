Израиль предложил движению ХАМАС через посредников двухмесячную паузу в боях в секторе Газа для освобождения всех заложников в анклаве.

Об этом пишет новостной портал Axios.

Издание отмечает, что это самый длительный перерыв в боевых действиях, который Израиль предлагает ХАМАС с начала войны.

Если ХАМАС согласится, Израиль готов "освободить значительное количество палестинских заключённых", говорится в сообщении.

Тем временем газета The Times of Israel сообщила, что родственники израильских заложников ворвались на заседание финансового комитета кнессета с требованиями к депутатам принять меры для освобождения израильтян из плена ХАМАС.

Парламентарии отозвали охрану и выслушали претензии семей заложников. Они предлагали, помимо прочего, выкупить родственников. Израиль полагает, что в секторе Газа остаются более 130 заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант представил публике своё видение следующей фазы войны в Газе. Согласно представленным "контурам плана", операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников.