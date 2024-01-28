В ближайшие две недели между Израилем и ХАМАС может быть заключено соглашение о полном прекращении огня как минимум на два месяца в обмен на освобождение заложников.

Об этом пишет The New York Times.

Участники переговоров разработали письменный проект соглашения, собрав воедино предложения Израиля и ХАМАС, которые станут предметом переговоров в Париже в воскресенье 28 января. В пятницу президент США Джо Байден поговорил по телефону с лидерами Египта и Катара, выступающими посредниками в переговорах с ХАМАС, чтобы сгладить оставшиеся разногласия. В Париж для участия в переговорах с израильскими, египетскими и катарскими официальными лицами также направляется директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет NYT.

Согласно проекту соглашения, на первом этапе боевые действия прекратятся примерно на 30 дней, пока ХАМАС будет освобождать женщин, стариков и раненых заложников. В течение этого периода обе стороны проработают детали второго этапа, на котором военные действия остановятся еще на месяц. На этом этапе предполагается обменять оставшихся в заложниках израильских солдат и гражданских лиц мужского пола. В обмен Израиль также освободит какое-то количество палестинцев из своих тюрем, сколько именно – еще предстоит согласовать. Сделка также может позволить увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

Источники, близкие к переговорам, сообщили NYT, что, если Израиль остановит войну на два месяца, он, скорее всего, уже и после истечения этого срока не возобновит ее в том же ключе, в каком вел до сих пор. Перемирие также откроет дорогу дальнейшим дипломатическим процессам, что может привести к урегулированию разворачивающегося на Ближнем Востоке более широкого конфликта.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Израиль и ХАМАС "добились прогресса" в достижении соглашения о 30-дневном прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, Израиль через посредников предложил ХАМАС двухмесячное перемирие для освобождения всех заложников.