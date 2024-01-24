Израиль и ХАМАС "добились прогресса" в соглашении о 30-дневном прекращении огня в Газе - Reuters
Израиль и ХАМАС "добились прогресса" в достижении соглашения о 30-дневном прекращении огня в секторе Газа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Соглашение предполагает освобождение заложников.
Но обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу того, как окончательно положить конец войне в Газе. ХАМАС настаивает, что этот вопрос должен стать частью любой договоренности о перемирии.
Напомним, что Израиль через посредников предложил ХАМАС двухмесячное перемирие для освобождениях всех заложников. Это самый длительный перерыв в боевых действиях, который Израиль предлагает ХАМАС с начала войны. Если ХАМАС согласится, Израиль готов "освободить значительное количество палестинских заключенных", сообщает новостной портал Axios.
По данным СМИ, ХАМАС заявил, что готов обсудить "значительную" паузу в боевых действиях в обмен на освобождение пленных гражданских женщин и детей.
Ранее ХАМАС отвергал подобное предложение Израиля. В то же время, официально предложение перемирия израильской стороной не подтверждалось.