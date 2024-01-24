ХАМАС заявил через посредников, что готов обсудить "значительную" паузу в боевых действиях в обмен на освобождение пленных гражданских женщин и детей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

"Эта инициатива знаменует собой значительный сдвиг со стороны ХАМАС, который на протяжении нескольких недель настаивал на том, что будет вести переговоры по заложникам только в рамках всеобъемлющего соглашения, которое приведет к окончательному прекращению войны", - комментирует издание.

Напомним, что Израиль через посредников предложил ХАМАС двухмесячное перемирие для освобождениях всех заложников. Издание отмечает, что это самый длительный перерыв в боевых действиях, который Израиль предлагает ХАМАС с начала войны. Если ХАМАС согласится, Израиль готов "освободить значительное количество палестинских заключенных", говорится в сообщении.

Ранее ХАМАС отверг предложение Израиля на два месяца остановить бои в секторе Газа. Официально предложение перемирия израильской стороной не подтверждалось.