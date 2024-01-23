В секторе Газа в результате обрушения зданий погиб 21 израильский солдат. Здания рухнули в результате сильного взрыва. Боевики ХАМАС открыли огонь из гранатомета по танку.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что военные ЦАХАЛ планировали разрушить здания ХАМАС и заложили взрывчатку, но она сработала раньше времени. В результате сильного взрыва два здания рухнули, а боевики ХАМАС открыли огонь из гранатомета по танку.

Это стало самым смертоносным инцидентом за время операции.

"ЦАХАЛ начал расследование катастрофы. Мы должны извлечь необходимые уроки и сделать все, чтобы сохранить жизни наших воинов. Во имя наших героев, за наши жизни мы не прекратим сражаться до абсолютной победы", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщали, что Израиль через посредников предложил ХАМАС двухмесячное перемирие для освобождениях всех заложников.

Тем временем газета The Times of Israel сообщила, что родственники израильских заложников ворвались на заседание финансового комитета кнессета с требованиями к депутатам принять меры для освобождения израильтян из плена ХАМАС.

Парламентарии отозвали охрану и выслушали претензии семей заложников. Они предлагали, помимо прочего, выкупить родственников. Израиль полагает, что в секторе Газа остаются более 130 заложников.