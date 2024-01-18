Европарламент проголосовал за резолюцию, где предложил условия окончания войны на Ближнем Востоке.

Решение было принято большинством в 312 голосов против 131 голоса.

Среди условий прекращения войны - постоянное прекращение огня при условии освобождения всех похищенных заложников и роспуска ХАМАС.

Депутаты выразили скорбь по поводу невинных жертв с обеих сторон. Осудили террористические атаки ХАМАС против Израиля, но также осудили непропорциональный военный ответ Израиля.

Депутаты Европарламента подчеркнули потребность в беспрепятственном гуманитарном доступе ко всему сектору Газа и потребовали немедленного восстановления жизненно важной инфраструктуры.

Также депутаты Европарламента призвали к прекращению оккупации палестинских территорий и отметили, что по международному праву израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, являются незаконными.

Напомним, что 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал ракетами Израиль и захватил заложников в приграничных поселениях. После этого Израиль объявил войну и начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что выступит против создания палестинского государства после войны.

Также мы писали о том, что, в Израиле заявили о завершении интенсивной фазы наземной операции на севере сектора Газа.

При этом по данным СМИ, в военном руководстве Израиля нет согласия по поводу перспектив войны в секторе Газа.